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В Лондонском аэропорту отменили рейсы из-за возгорания автобуса

"Лондон-Станстед"
14:01 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В аэропорту "Лондон-Станстед" отменили сотню рейсов из-за пожара в автобусе.

В аэропорту "Лондон-Станстед" отменили сотню рейсов после того, как пожар вспыхнул в одном из автобусов возле терминала.

Об этом сообщает The Independent.

 

Из соображений безопасности более 15 000 пассажиров были эвакуированы, поскольку дым от пожара проник в здание.

 

В аэропорту "Лондон-Станстед" были отменены все рейсы, которые должны были вылететь в пятницу до полуночи. Большинство отмен касались авиакомпании Ryanair.

Однако в субботу аэропорт возобновил свою работу.

Впоследствии выяснилось, как сообщает AFP, причиной пожара стал неисправный двигатель. Автобус сгорел полностью.

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Новости мира, "Лондон-Станстед", Аэропорт, Аэропорт в Лондоне, Пожар, Эвакуация.
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