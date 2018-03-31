В Лондонском аэропорту отменили рейсы из-за возгорания автобуса

В аэропорту "Лондон-Станстед" отменили сотню рейсов после того, как пожар вспыхнул в одном из автобусов возле терминала.

Об этом сообщает The Independent.

STANSTED FIRE - TODAY'S OPERATIONS London Stansted Airport says it is expecting to operate normally today after yesterday's shuttle bus fire closed the Terminal#HeartNews pic.twitter.com/YA1bbLTt6o — Four Counties News (@Heart4CNews) 31 марта 2018 г.

Из соображений безопасности более 15 000 пассажиров были эвакуированы, поскольку дым от пожара проник в здание.

Amazing work by the emergency services and airport staff to evacuate everyone at #londonstansted pic.twitter.com/B0hPkVGEpo — SteveB (@Thebestofsteveb) 30 марта 2018 г.

В аэропорту "Лондон-Станстед" были отменены все рейсы, которые должны были вылететь в пятницу до полуночи. Большинство отмен касались авиакомпании Ryanair.

Однако в субботу аэропорт возобновил свою работу.

Впоследствии выяснилось, как сообщает AFP, причиной пожара стал неисправный двигатель. Автобус сгорел полностью.