В Лондонском аэропорту отменили рейсы из-за возгорания автобуса

В аэропорту "Лондон-Станстед" отменили сотню рейсов после того, как пожар вспыхнул в одном из автобусов возле терминала.

Об этом сообщает The Independent.

STANSTED FIRE - TODAY'S OPERATIONS

London Stansted Airport says it is expecting to operate normally today after yesterday's shuttle bus fire closed the Terminal#HeartNews pic.twitter.com/YA1bbLTt6o

— Four Counties News (@Heart4CNews) 31 марта 2018 г.