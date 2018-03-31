В Лондонском аэропорту отменили рейсы из-за возгорания автобуса
Новости мира: В аэропорту "Лондон-Станстед" отменили сотню рейсов из-за пожара в автобусе.
В аэропорту "Лондон-Станстед" отменили сотню рейсов после того, как пожар вспыхнул в одном из автобусов возле терминала.
Об этом сообщает The Independent.
STANSTED FIRE - TODAY'S OPERATIONS
London Stansted Airport says it is expecting to operate normally today after yesterday's shuttle bus fire closed the Terminal#HeartNews pic.twitter.com/YA1bbLTt6o
— Four Counties News (@Heart4CNews) 31 марта 2018 г.
Из соображений безопасности более 15 000 пассажиров были эвакуированы, поскольку дым от пожара проник в здание.
Amazing work by the emergency services and airport staff to evacuate everyone at #londonstansted pic.twitter.com/B0hPkVGEpo
— SteveB (@Thebestofsteveb) 30 марта 2018 г.
В аэропорту "Лондон-Станстед" были отменены все рейсы, которые должны были вылететь в пятницу до полуночи. Большинство отмен касались авиакомпании Ryanair.
Однако в субботу аэропорт возобновил свою работу.
Впоследствии выяснилось, как сообщает AFP, причиной пожара стал неисправный двигатель. Автобус сгорел полностью.