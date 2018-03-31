Афины и Скопье заявили о прогрессе в переговорах по поводу названия Македонии

Афины и Скопье заявили о прогрессе в переговорах по решению спора о названии бывшей югославской республики Македонии, однако самые сложные вопросы все еще остаются нерешенными. Об этом сообщает Alsat-m.tv.

О прогрессе заявили министры иностранных дел Македонии и Греции Никола Димитров и Никос Котциас, и американский дипломат Мэтью Нимец, который выполняет роль посредника ООН между Афинами и Скопье, после вчерашней встречи в Вене.

"Есть некий прогресс в переговорах, поскольку мы идем вперед, переходим к более сложным вопросам", - заявил Димитров.

По словам Нимеца, в переговорах наблюдается положительный прогресс, однако еще есть сложные вопросы, которые надо решить.

"Министры обеих стран ориентированы на долгосрочные отношения, стабильность в регионе, важность добрых отношений между двумя странами. Я надеюсь, что мы продолжим работать с этим позитивным подходом", - сказал он.

Глава МИД Греции выразил надежду после встречи, что на следующем заседании будет сделан большой шаг.

"Мы указали на детали, с которыми мы согласны и с которыми не согласны. Мы определили основные проблемы для каждой стороны и я надеюсь, что на нашей следующей встрече мы будем готовы сделать большой шаг", - сказал он.

После встречи в Вене, МИД Греции также опровергло сообщения СМИ о том, что Скопье готово внести изменения в Конституцию.

Напомним, премьер-министр Македонии назвал четыре варианта изменения названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией. Предложения следующие: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).

Он также выразил надежду, что спор вокруг названия будет урегулирован до саммита НАТО в июле.

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.