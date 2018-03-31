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В Германии туристический автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы

Сотрудники скорой помощи
16:48 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Баварии на юге Германии туристический автобус врезался в фуру, водитель автобуса погиб, еще 17 пассажиров получили травмы.

Водитель туристического автобуса погиб в результате столкновения автобуса с фурой в Баварии на юге Германии. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Еще 17 человек получили серьезные ранения. Трое из них были направлены в близлежащую больницу.

В туристическом автобусе находились примерно 40 пассажиров. Отмечается, что водитель автобуса слишком поздно заметил фуру, которая двигалась в крайнем правом ряду в направлении Нюрнберга, и врезался в нее. Водитель фуры не пострадал.

Напомним, в средине марта в Турции автобус врезался в грузовик, 13 человек погибли.

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Новости мира, ДТП в Германии, Погибший, Пострадавшие, Столкновение, Туристический автобус, Фура.
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