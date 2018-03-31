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В Германии туристический автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы
Новости мира: В Баварии на юге Германии туристический автобус врезался в фуру, водитель автобуса погиб, еще 17 пассажиров получили травмы.
Водитель туристического автобуса погиб в результате столкновения автобуса с фурой в Баварии на юге Германии. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Еще 17 человек получили серьезные ранения. Трое из них были направлены в близлежащую больницу.
В туристическом автобусе находились примерно 40 пассажиров. Отмечается, что водитель автобуса слишком поздно заметил фуру, которая двигалась в крайнем правом ряду в направлении Нюрнберга, и врезался в нее. Водитель фуры не пострадал.
Напомним, в средине марта в Турции автобус врезался в грузовик, 13 человек погибли.
Telegraf.com.ua