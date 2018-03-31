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Бельгия отказывается от ядерной энергии

Атомная станция Doel
18:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Предполагаемый срок отказа от ядерной энергетики определен в 7 лет, за это время собираются построить ветряные станции.

Правительство Бельгии откажется от ядерной энергетики до 2025 года. Об этом сообщает Радио Свобода.

"В соответствии с одобренной Советом министров энергетической стратегии, страна должна отказаться от ядерной энергетики до 2025 года", - цитирует издание сайт правительства Бельгии. Кроме того, соответствующий законопроект должны подать в Совет министров до 31 мая 2018 года. Энергетическая стратегия также предусматривает, что до конца апреля 2018 года должны определить зоны для строительства ветровых электростанций. На данный момент основа энергетики Бельгии — атомные электростанции. В Бельгии имеется две АЭС, одна неподалёку от Антверпена, другая — в районе Юи. В настоящее время 75 % электроэнергии в стране производится на АЭС.

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Новости мира, АЭС, Бельгия, Ветроэлектростанции, Отказ, Энергетика.
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