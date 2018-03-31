На музыкальном фестивале водитель хотел протаранить толпу

На востоке Франции мужчина, находившийся за рулем автомобиля, попытался протаранить людей и назвал себя террористом, сообщает в субботу радиостанция "Франс-энфо". Инцидент произошел в Вийёрбане близ Леона после проходившего там фестиваля электронной музыки Reperkusound.

По данным радиостанции, 34-летний водитель разогнался на машине и прокричал фразу "я - террорист". Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции. Мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, отмечает "Франс-энфо". В результате инцидента никто не пострадал.