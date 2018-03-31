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На музыкальном фестивале водитель хотел протаранить толпу
19:33 Сегодня Телеграф
Новости мира: С криками "Я террорист" злоумышленник направил автомобиль в толпу людей.
На востоке Франции мужчина, находившийся за рулем автомобиля, попытался протаранить людей и назвал себя террористом, сообщает в субботу радиостанция "Франс-энфо". Инцидент произошел в Вийёрбане близ Леона после проходившего там фестиваля электронной музыки Reperkusound.
По данным радиостанции, 34-летний водитель разогнался на машине и прокричал фразу "я - террорист". Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции. Мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, отмечает "Франс-энфо". В результате инцидента никто не пострадал.
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