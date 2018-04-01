Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: НАПК выяснят, почему за 2017 подано меньше деклараций, чем в 2016 году НАПК выяснят, почему за 2017 подано меньше деклараций, чем в 2016 году
Новости: Главные изменится для украинцев с 1 апреля: пенсии, семейный врач, призыв Главные изменится в Украине с 1 апреля
Новости: Джошуа - Паркер: видео боя Джошуа - Паркер: видео боя
Новости: С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
X

Латвия проинформирует НАТО и ОБСЕ о планируемых РФ учениях в Балтийском море

Запуск ракеты
11:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Министерство иностранных дел Латвии намерено обсудить в НАТО и ОБСЕ планы России провести ракетные учения над Балтийским морем.

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии поручило представителям страны информировать НАТО и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о планируемых Россией ракетных учениях, чтобы обсудить этот вопрос внутри организаций, сообщил агентству BNS пресс-секретарь МИД Гинтс Егерманис.

Он заявил, что Россия ракетными испытаниями над Балтийским морем не нарушает международных обязательств, однако способ, каким она реализует свои планы, создает напряженность в регионе Балтийского моря.

"В настоящее время преждевременно судить, каким образом будут проходить эти испытания. Российская сторона не предоставила исчерпывающей информации об учениях - она объявила об учениях с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где ранее это не делалось, поэтому у всех окружающих стран возникают вопросы", - сказал представитель МИД Латвии.

США и Южная Корея проводят отложенные военные учения

По его словам, Россия своими планами "пытается демонстрировать силу, и их следует расценивать как очередную провокацию".

Как сообщалось, российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвию, что российские морские силы в период с 4 по 6 апреля в Балтийском море проведут тренировочные запуски ракет.

Агентство гражданской авиации Латвии по просьбе России согласилось закрыть воздушное сообщение в этой зоне.

Латвия запросила у России более подробную информацию, в частности, о том, какое вооружение будет использовано, как будет обеспечена безопасность во время испытаний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Балтийское море, МИД Латвии, НАТО, ОБСЕ, Ракетные учения, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

На курорте в Швейцарии несколько лыжников попали под лавину В Румынии, по подозрению в педофилии, был задержан учитель физкультуры Самолеты-разведчики и истребители Германии не соответствуют стандартам НАТО

Последние новости

Барнетт защитил титул чемпиона мира во втором легчайшем весе Жизнь сельской глубинки в Индии (Фото) Смех да и только: ленивые люди, которые оказались очень умными
Сегодня читают
01 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
02 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
03 Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео)
04 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
05 В США родилась "24-летняя" девочка, эмбрион которой был заморожен в 1992 году
Новости сегодня
11:53 Смешно до слез: приколы на работе, которые поднимут вам настроение
11:51 В Ивано-Франковске произошла стрельба возле ночного клуба, есть пострадавшие
11:46 Ротань рассказал о возможном переходе в российский клуб
11:40 В Кембридже простились с выдающимся ученым Стивеном Хокингом
11:36 Пять книг, с которыми легко понять науку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бельгия отказывается от ядерной энергии Бельгия отказывается от ядерной энергии
Новости: Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина Лондон: Досмотр борта Аэрофлота просто рутина
Новости: На границе Израиля с сектором Газа новые столкновения: 70 раненых Новые столкновения на границе с Израилем и сектором Газа
Новости: Катя Осадчая с Пэрис Хилтон позировали на камеры во Львове Катя Осадчая с Пэрис Хилтон позировали на камеры во Львове
Добавить комментарий
0