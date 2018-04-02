Франция побила рекорд по количеству высланных радикалов

Франция на протяжении 2017 года выдворила рекордное количество иностранцев, которые находились в стране на законных условиях и которым было объявлено подозрение в радикализме. Всего идет речь о двадцати лицах.

Об этом министр внутренних дел Жерар Коломб рассказал журналистам, сообщает корреспондент.

"Этот показатель стал рекордным за все последние годы", - подчеркнул Коломб.

Министр не уточнил, выходцы из каких именно стран были высланы с территории Франции.

В целом, по данным Коломба, в заведенном МВД списке потенциально опасных лиц, которых подозревают в радикализме, находится около 26 тысяч человек.

Как подчеркнул министр, невозможно полностью изолировать все лица из списка, но после терактов 2015 года была упрощена процедура выдворения особо опасных радикалов.