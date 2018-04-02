В Лондоне убили больше людей, чем в Нью-Йорке

Показатели убийств в Лондоне впервые обогнали криминогенную ситуацию в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Times. В Скотленд-Ярде заявили о том, что они расследуют 12 убийств, которые были совершены за последние 19 дней.

В феврале в столице Великобритании были убиты пятнадцать человек, по сравнению с 14 в Нью-Йорке. Последние данные за март показали: 23 убийства в Лондоне против 21 в американском городе. Важно отметить, что города имеют одинаковое количество жителей.