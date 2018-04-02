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В Лондоне убили больше людей, чем в Нью-Йорке

Лондон
14:03 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Впервые в истории столица Великобритании обогнала Нью-Йорк в сомнительном соревновании по количеству убийств.

Показатели убийств в Лондоне впервые обогнали криминогенную ситуацию в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Times. В Скотленд-Ярде заявили о том, что они расследуют 12 убийств, которые были совершены за последние 19 дней.

В феврале в столице Великобритании были убиты пятнадцать человек, по сравнению с 14 в Нью-Йорке. Последние данные за март показали: 23 убийства в Лондоне против 21 в американском городе. Важно отметить, что города имеют одинаковое количество жителей.

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Новости мира, Великобритания, Лондон, Нью-Йорк, США, Убийство.
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1 Комментарий
  • Рейз 02.04.2018 14:15

    В Киеве за 2017й было совершено больше убийство чем в Лондоне и Нью-Йорке вместе взятыми на 1000 душ населения, чего не хвастаемся своими "достижениями"...

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