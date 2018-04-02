https://telegraf.com.ua/files/2018/04/17523595_1419143914831349_9065344949716646201_n-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/3989541-v-londone-ubili-bolshe-lyudey-chem-v-nyu-yorke.html
В Лондоне убили больше людей, чем в Нью-Йорке
Новости мира: Впервые в истории столица Великобритании обогнала Нью-Йорк в сомнительном соревновании по количеству убийств.
Показатели убийств в Лондоне впервые обогнали криминогенную ситуацию в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Times. В Скотленд-Ярде заявили о том, что они расследуют 12 убийств, которые были совершены за последние 19 дней.
В феврале в столице Великобритании были убиты пятнадцать человек, по сравнению с 14 в Нью-Йорке. Последние данные за март показали: 23 убийства в Лондоне против 21 в американском городе. Важно отметить, что города имеют одинаковое количество жителей.
Telegraf.com.ua
В Киеве за 2017й было совершено больше убийство чем в Лондоне и Нью-Йорке вместе взятыми на 1000 душ населения, чего не хвастаемся своими "достижениями"...