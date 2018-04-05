В Стамбуле загорелась больница

В турецком городе Стамбул загорелся многоэтажный госпиталь, из здания проводится эвакуация.

Об этом сообщает AFP в Twitter со ссылкой на местное телевидение.

Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde çıkan yangında binanın üst katlarından el sallayan ve fener tutan insanlar görüldü. Yangında şu ana kadar can kaybı olmadığı öğrenildi. Türk Tabipler Birliği Başkanı Raşit Tükel de hastaneye geldi. #dokuz8/@ewrano pic.twitter.com/14qTKB2cn6 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 5 апреля 2018 г.

"Огонь частично взят под контроль. Что касается жертв, их в настоящее время нет", - заявил губернатор Стамбула Васип Шахин, сообщает CNN Turk. По его словам, в здании нет огня, однако внутрь распространился дым.

70 пациентов были эвакуированы. Из соображений безопасности также эвакуировали близлежащие здания.

Бороться с огнем направили 35 пожарных машин и 120 пожарных.