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В Стамбуле загорелась больница

В больнице Стамбула начался масштабный пожар
20:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: 5 апреля в исследовательско-образовательной больнице Таксим в Стамбуле (Турция) вспыхнул сильный пожар, из здания эвакуировали пациентов и посетителей.

В турецком городе Стамбул загорелся многоэтажный госпиталь, из здания проводится эвакуация.

Об этом сообщает AFP в Twitter со ссылкой на местное телевидение.

"Огонь частично взят под контроль. Что касается жертв, их в настоящее время нет", - заявил губернатор Стамбула Васип Шахин, сообщает CNN Turk. По его словам, в здании нет огня, однако внутрь распространился дым.

70 пациентов были эвакуированы. Из соображений безопасности также эвакуировали близлежащие здания.

Бороться с огнем направили 35 пожарных машин и 120 пожарных.

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Новости мира, Госпиталь, Пожар, Стамбул, Турция, Эвакуация.
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