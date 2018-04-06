Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля

Британская сторона будет готова поделиться результатами проводимого ОЗХО анализа проб по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила в четверг постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Вопреки тому, что говорит Россия, Великобритания будет готова поделиться результатами анализа", - сказала она на заседании СБ ООН.

Ранее сообщалось, что ОЗХО в начале следующей недели получит результаты анализа проб. Далее организация составит доклад, который будет передан Лондону.