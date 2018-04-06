Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Суд отпустил капитана российского судна "Норд" Суд отпустил капитана российского судна "Норд"
Новости: Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля
Новости: Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
Новости: Ученые научили искусственный интеллект искать внеземную жизнь Ученые научили искусственный интеллект искать внеземную жизнь
X

Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля

Солсбери
01:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Великобритания в Совбезе ООН пообещала поделиться результатами доклада Организации по запрещению химического оружия, который касается отравления в Солсбери.

Британская сторона будет готова поделиться результатами проводимого ОЗХО анализа проб по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила в четверг постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Вопреки тому, что говорит Россия, Великобритания будет готова поделиться результатами анализа", - сказала она на заседании СБ ООН.

Ранее сообщалось, что ОЗХО в начале следующей недели получит результаты анализа проб. Далее организация составит доклад, который будет передан Лондону.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дело Скрипаля, Карен Пирс, ОЗХО, ООН, Отравление Скрипаля.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Испания и Британия собираются договориться по поводу Гибралтара Принца Филиппа прооперировали В Британии думают, что "вычислили" тайную химлабораторию

Последние новости

Медики прооперировали мужа Елизаветы II Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины Эпатажный экс-форвард "Ман Сити" близок к переходу в "Рому"
Сегодня читают
01 Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП завершили расследование
02 Жуткая травма Милевского в матче чемпионата Беларуси (Видео)
03 Ежедневное употребление таких напитков приближает инфаркт
04 Япония вернула Украине первый научный фильм, считавшийся утраченным
05 В космосе обнаружили гигантский ураган старше, чем Солнце
Новости сегодня
01:40 Обнаружен смертельно опасный эффект кофе
01:28 Смех до слез: девушки и женщины, которые не смогли вовремя остановиться
01:18 В Литве приняли двойное название Грузии
01:01 Пакьяо рассказал, когда проведет бой с Ломаченко
00:48 В Запорожской области СБУ обнаружила схрон с боеприпасами
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине переименовали десантные войска В Украине переименовали десантные войска
Новости: Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября
Новости: Юлия Скрипаль отказалась от помощи России Юлия Скрипаль отказалась от помощи России
Новости: Артефакты, доказывающие существование развитых древних цивилизаций Артефакты, доказывающие существование развитых древних цивилизаций
Добавить комментарий
0