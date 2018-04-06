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Лондон поделится выводами ОЗХО по делу Скрипаля
01:49 Сегодня Телеграф
Новости мира: Великобритания в Совбезе ООН пообещала поделиться результатами доклада Организации по запрещению химического оружия, который касается отравления в Солсбери.
Британская сторона будет готова поделиться результатами проводимого ОЗХО анализа проб по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила в четверг постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.
"Вопреки тому, что говорит Россия, Великобритания будет готова поделиться результатами анализа", - сказала она на заседании СБ ООН.
Ранее сообщалось, что ОЗХО в начале следующей недели получит результаты анализа проб. Далее организация составит доклад, который будет передан Лондону.
Telegraf.com.ua