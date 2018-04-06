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Во Франции разбился вертолет, есть жертвы

Вертолет
04:10 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Во время полета возникли технические проблемы с двигателем и вертолет упал в двух километрах от аэродрома Артиг-де-Люссак.

В департаменте Жиронда на юго-западе Франции вертолет из-за технических проблем упал в виноградники.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на издание BFMTV.

"Самолет разбился около 10 утра по местному времени в двух километрах от аэродрома Артиг-де-Люссак. Два человека, которые были на борту, погибли на месте до прибытия жандармов и пожарных", - говорится в информации.

 

Отмечается, что летчик, опытный шестидесятилетний мужчина, неоднократно летал в этом районе. По предварительным данным, во время полета на борту вертолета возникли технические проблемы с двигателем. Расследование инцидента продолжается.

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Новости мира, Артиг-де-Люссак, Вертолет, Катастрофа, Франция.
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