Во Франции разбился вертолет, есть жертвы

В департаменте Жиронда на юго-западе Франции вертолет из-за технических проблем упал в виноградники.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на издание BFMTV.

"Самолет разбился около 10 утра по местному времени в двух километрах от аэродрома Артиг-де-Люссак. Два человека, которые были на борту, погибли на месте до прибытия жандармов и пожарных", - говорится в информации.

Gironde : deux morts dans le crash d’un hélicoptère à Lussac. Il s’agit de deux hommes, un instructeur et son élève. https://t.co/JUWFrk2WQB pic.twitter.com/tbiN255eAy — Sud Ouest Bordeaux (@SO_Bordeaux) 5 апреля 2018 г.

Отмечается, что летчик, опытный шестидесятилетний мужчина, неоднократно летал в этом районе. По предварительным данным, во время полета на борту вертолета возникли технические проблемы с двигателем. Расследование инцидента продолжается.