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Дипломата из США арестовали в Ватикане

Арест
21:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Сотрудника американского посольства обвинили в распространении детской порнографии.

В Ватикане арестовали дипломата по подозрению в нарушении законов о детской порнографии. Как сообщает Reuters, Монсеньор Карло Альберто Капелла работал в посольстве США.

В прошлом году Государственный департамент США обвинил мужчину в нарушении законодательства о запрете детской порнографии. После этого посла отозвали. В субботу, 7 апреля, его арестовали после выдачи соответствующего ордера от главного магистрата Святого Престола.

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Новости мира, Арест, Ватикан, Детская порнография, Дипломат, США.
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