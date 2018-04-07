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Дипломата из США арестовали в Ватикане
Новости мира: Сотрудника американского посольства обвинили в распространении детской порнографии.
В Ватикане арестовали дипломата по подозрению в нарушении законов о детской порнографии. Как сообщает Reuters, Монсеньор Карло Альберто Капелла работал в посольстве США.
В прошлом году Государственный департамент США обвинил мужчину в нарушении законодательства о запрете детской порнографии. После этого посла отозвали. В субботу, 7 апреля, его арестовали после выдачи соответствующего ордера от главного магистрата Святого Престола.
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