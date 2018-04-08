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Экс-глава Каталонии Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию

Карлес Пучдемон
00:49 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: По информации некоторых источников, у бывшего лидера Каталонии было два варианта куда сбежать.

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию, однако совершил ошибку и в результате был арестован в Германии.

Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

22 марта Карлес Пучдемон прибыл в Финляндию, где у него было запланировано мероприятие, которое политик не хотел отменять. Однако судья Верховного суда Испании Пабло Льярена не сидел сложа руки и издал новый европейский ордер на арест Пучдемона. Финляндия поддержала получения евроордера и уже готова была арестовать политика.

В настоящее время, по информации двух источников, у экс-лидера Каталонии было два варианта: бежать в Россию (Санкт-Петербург расположен в 4-5 часах езды) или направиться в Стокгольм, что он в итоге и выбрал.

Однако при этом политик избрал неожиданный путь. Обычно до шведской столицы из Финляндии можно добраться автомобилем, поездом или паромом. Кратчайший вариант – паромом, однако это несло в себе риск паспортного контроля.

В пятницу, 23 марта, когда был издан евроордер на его арест, Пучдемон сел в автомобиль и направился в Лапландию – северный регион, который граничит со Швецией.

Из Лапландии он въехал на территорию Швеции. В целом он вместе со спутником преодолел свыше 1700 км за полтора дня и в субботу 24 марта уже был в Стокгольме.

Оттуда политик планировал через территорию Дании и Германии вернуться в Бельгию, к своей резиденции в Ватерлоо.

Ошибка Пучдемона заключалась в том, что его автомобиль в течение нескольких месяцев использовался политиком во время его поездок, поэтому был хорошо узнаваем. Именно поэтому немецкие правоохранители с легкостью узнали номерные знаки и задержали его.

Как известно, немецкий суд отпустил экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона под залог.

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Новости мира, Германия, Европа, Испания, Карлес Пучдемон, Каталония, Новости мира.
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