Нидерланды усилили охрану границы с Германией

Полиция Нидерландов усилила контроль на границе с Германией после трагического инцидента в немецком Мюнстере, сообщает Daily Star со ссылкой на заявление полиции. В полиции отметили, что опасаются, что другие подозреваемые могли скрыться после наезда легкого грузовика на группу посетителей летнего кафе в Германии.

"После инцидента в немецком Мюнстере мы получили помощь от наших коллег из PolitieLE для дополнительного пограничного наблюдения", — сообщили в полиции.

Напомним, в субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил малолитражную грузовик в группу посетителей летнего кафе в историческом центре немецкого Мюнстера. В результате инцидента погибли четыре человека, от 20 до 30 — пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистской основанием не идет. По информации журнала Spiegel, нападавший был известен полиции, ведь был замешан в случаях порчи имущества и угрожал своим знакомым.