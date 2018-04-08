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Нидерланды усилили охрану границы с Германией

Контроль
10:00 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: После инцидента в Мюнстере пограничный контроль на германо-голландской границе был усилен.

Полиция Нидерландов усилила контроль на границе с Германией после трагического инцидента в немецком Мюнстере, сообщает Daily Star со ссылкой на заявление полиции. В полиции отметили, что опасаются, что другие подозреваемые могли скрыться после наезда легкого грузовика на группу посетителей летнего кафе в Германии.

"После инцидента в немецком Мюнстере мы получили помощь от наших коллег из PolitieLE для дополнительного пограничного наблюдения", — сообщили в полиции.

Напомним, в субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил малолитражную грузовик в группу посетителей летнего кафе в историческом центре немецкого Мюнстера. В результате инцидента погибли четыре человека, от 20 до 30 — пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистской основанием не идет. По информации журнала Spiegel, нападавший был известен полиции, ведь был замешан в случаях порчи имущества и угрожал своим знакомым.

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Новости мира, Германия, Граница, Контроль, Мюнстер, Нидерланды.
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