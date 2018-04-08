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Польские министры решили пожертвовать свои премии на благотворительность

Яцек Сасин
14:55 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Все члены польского правительства добровольно вернут премии, полученные в прошлом году.

Все члены польского правительства приняли решение добровольно вернуть премии, полученные в прошлом году, такое заявление сделал председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Onet.pl. 

Чиновник ответил на вопрос, будут ли наказаны министры, которые откажутся возвращать деньги. "Нет смысла говорить о таких последствиях, потому что каждый вернет деньги - это было общее решение министров", - заявил он, и добавил что эти деньги будут направлены на благотворительность.

Напомним, в декабре прошлого года было обнародовано таблицу с общей суммой вознаграждений, полученных чиновниками в 2017 году. В частности, годовые суммы премий польских министров склады 65-80 тыс злотых (26-40 тыс евро). Эта информация вызвала возмущение оппозиции.

На этой неделе вопрос премий поднял президент правящей партии "Право и справедливость" Ярослов Качиньский. Он анонсировал законопроект об уменьшении оплаты труда польских депутатов, сенаторов, а также представителей центральной и местной власти на 20%.

Качиньский также поддал критике министерские премии, призвав правительства перевести эти деньги на благотворительность. По его словам, объяснения должностных лиц по поводу этих премий "не удовлетворило польское общество".

Против этой инициативы публично выступила только экс-глава польского правительства Беата Шидло, которая заявила, что чиновники заслужили эти награды.

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Новости мира, Благотворительность, Польша, Премии, Яцек Сасин.
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