Парламентские выборы в Венгрии: Зафиксирована рекордная явка

По состоянию на 13 часов по местному времени 42,3% венгров (около 3330000 человек) уже проголосовали на парламентских выборах.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Világgazdaság. В частности, в столице уже проголосовало 45,5% избирателей.

Издание сравнивает явку по состоянию на 13 часов нынешних и предыдущих выборов. В частности, до сих пор явка выше 40% была зафиксировано еще в 2002 году (40,2%). Тогда как на прошлых парламентских выборах 2014 явка по состоянию на 13 часов составила 34,3%.

Напомним, согласно останим социорлогичним опросов, правящая партия "Фидес" может не только получить сохранить парламентское большинство, но даже 2/3 депутатских мест.

Для этого в последние недели правительство и правящая партия провела кампанию по запугиванию граждан, доказывая, что в случае смены власти Венгрию наполнят нелегальные мигранты.