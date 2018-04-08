Польские министры добровольно вернут прошлогодние премии

Члены польского правительства приняли решение добровольно вернуть премии, полученные в прошлом году.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на заявление председателя Постоянного комитета Совета министров Яцека Сасина, которое разместило издание Onet.pl.

Он отметил, что все министры вернут премии, «это было совместное решение министров». Эти средства планируют направить на благотворительность.

В декабре 2017 года в Польше обнародовали таблицу с общей суммой вознаграждений, которые получили чиновники. Годовые суммы премий польских министров составили 65-80 тысяч злотых (26-40 тысяч евро). Эта информация вызвала возмущение оппозиции.

По информации издания, на этой неделе вопрос премий вынес на обсуждение президент правящей партии «Право и справедливость» Ярослов Качиньский. Он анонсировал законопроект об уменьшении заработной платы польских чиновников на 20%, в частности речь идет о депутатах, сенаторах, а также представителей центральной и местной власти.

Тогда же Качиньский подверг критике министерские премии, призвав чиновников перечислить эти деньги на благотворительность.

Против этой инициативы публично выступил только экс-глава польского правительства Беата Шидло. Она заявила, что чиновники заслужили эти награды.