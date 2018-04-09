Российский поезд разлил в Финляндии более 50 тысяч литров опасных химикатов

Около 50 тыс. литров легковоспламеняющейся опасного вещества попали в окружающую среду на юго-востоке Финляндии в результате схождения с рельсов железнодорожной цистерны.

Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По данным Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды страны, речь идет о метил-трет-бутиловом эфире (используется для производства бензина). По словам представителя спасательных служб Ээро Ахо, “ущерб, нанесенный окружающей среде, очень существенные”. По информации центра, в местные водоемы могло попасть до 35 тыс. литров вещества, которое в больших концентрациях становится ядовитым. При этом, однако, по данным на текущий момент, непосредственной опасности для населения нет.

“Вещество ядовито и может иметь негативное воздействие на окружающую среду”, — сообщил сотрудник чрезвычайных служб Ээро Ахо.

Также Ахо высказал сомнение, что ликвидировать аварию удастся в ближайшее время.

По оценкам, всего в составе было 50 вагонов, находились в Мянтюхарью течение двух недель. Как сообщило Финляндское информационное агентство STT, сведений о том, какой компании принадлежит вагоны и груз, а также какое было их место назначения, пока нет, однако тип состава является стандартным российским, на вагонах размещен текст на русском языке.

Напомним, 2 апреля текущего года в Запорожской области спасательные подразделения ликвидировали последствия опрокидывания автоцистерны с топливом. По данным спасателей, цистерна, в которой перевозилось 15 тонн дизтоплива и 15 тонн бензина АИ-92, а не разгерметизировалась, однако произошла утечка дизтоплива и бензина с предохранительных клапанов.