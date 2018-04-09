В Германии освободили подозреваемых в подготовке нападения на Берлинский марафон

Задержанных накануне во время спецоперации шестерых мужчин, которых подозревали в подготовке нападения на Берлинский полумарафон, в понедельник, 9 апреля, освободили из-под стражи.

Об этом сообщает DW со ссылкой на полицию Берлина.

"По словам работников правоохранительных органов, во время детальной проверки не были обнаружены доказательства подготовки нападения этими лицами. Впрочем, следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемые могли иметь отношение к подготовке нападения на участников и зрителей Берлинского полумарафона, который проходил 8 апреля.