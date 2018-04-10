Меркель: Доказательства применения химоружия в Сирии очевидны

Доказательства применения химического оружия в сирийской Восточной Гуте достаточно очевидны, необходимо международное сотрудничество в этом вопросе, заявляет канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Достаточно очевидны доказательства, что в Восточной Гуте было применение химического оружия. И далее нужно исследовать этот вопрос. Пугает то, что там происходит. Международное сотрудничество в этом вопросе обязательно", – сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко во вторник в Берлине.

Канцлер считает, что о ситуации с атакой в Восточной Гуте нужно говорить с осторожностью, она очень серьезна.

А.Меркель добавила, что обсудила эту ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и на встрече с президентом Украины П.Порошенко.