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Меркель: Доказательства применения химоружия в Сирии очевидны

Война в Сирии
14:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Доказательства применения химоружия в Восточной Гуте достаточно очевидны

Доказательства применения химического оружия в сирийской Восточной Гуте достаточно очевидны, необходимо международное сотрудничество в этом вопросе, заявляет канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Достаточно очевидны доказательства, что в Восточной Гуте было применение химического оружия. И далее нужно исследовать этот вопрос. Пугает то, что там происходит. Международное сотрудничество в этом вопросе обязательно", – сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко во вторник в Берлине.

В сирийской Думе могла произойти химатака

Канцлер считает, что о ситуации с атакой в Восточной Гуте нужно говорить с осторожностью, она очень серьезна.

А.Меркель добавила, что обсудила эту ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и на встрече с президентом Украины П.Порошенко.

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Новости мира, Ангела Меркель, Восточная Гута, Дума, Сирия, Химататка, Химоружие.
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