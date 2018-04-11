В Сербии по неизвестным причинам разбился военный самолет

Самолет ВВС Сербии разбился в среду утром в районе села Ковачица на северо-востоке страны.

Об этом сообщает портал B92 со ссылкой на Минобороны Сербии.

Тренировочный самолет G-4 Super Galeb по неизвестным причинам разбился около 9.50.

О каких-либо проблемах в течение полета экипаж не сообщал.

Пилотам удалось катапультироваться. Однако позже стало известно, что один пилот погиб, второй - тяжело травмирован.

На месте падения самолета работает поисково-спасательная команда.