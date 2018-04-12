В Турции будут изучать украинский язык

В школах Турции теперь факультативно будут изучать украинский язык – его добавили в список иностранных языков, которые выбирают ученики. Турецкие школьники в возрасте от 13 до 16 лет могут изучать языки, на которых говорят в Турции, а также в соседних странах. Обязательным для изучения во всех школах является английский, еще дети могут изучать немецкий или французский. Если же ребенок решит изучать украинский в турецкой школе - продолжить курс он сможет и в университете Стамбула, где в марте открыли специальность "украинский язык и литература".