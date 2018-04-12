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В Барселоне грузовик въехал в толпу людей

ДТП в Барселоне
21:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: facebook.com elperiodicodearagon

Новости мира: Семь человек пострадали в Барселоне из-за наезда грузовика, у которого отказали тормоза.

 Семь человек получили травмы в Барселоне после того, как грузовик, у которого отказали тормоза, наехал на пешеходов, сообщает в четверг газета "Вангуардия" со ссылкой на городской совет Барселоны.

В результате пострадали пять пешеходов, в том числе девочка 11 лет и мальчик 13 лет, а также мотоциклист и сам водитель грузовика. Пятерых пострадавших доставили в больницы, а еще два человека получили необходимую помощь на месте.

Полиция заявила, что по предварительным данным, речь идет о "техническом сбое в тормозной системе".

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Новости мира, Барселония, Грузовик, ДТП в Барселоне, Испания.
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