В Барселоне грузовик въехал в толпу людей

Семь человек получили травмы в Барселоне после того, как грузовик, у которого отказали тормоза, наехал на пешеходов, сообщает в четверг газета "Вангуардия" со ссылкой на городской совет Барселоны.

В результате пострадали пять пешеходов, в том числе девочка 11 лет и мальчик 13 лет, а также мотоциклист и сам водитель грузовика. Пятерых пострадавших доставили в больницы, а еще два человека получили необходимую помощь на месте.

Полиция заявила, что по предварительным данным, речь идет о "техническом сбое в тормозной системе".