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В Барселоне грузовик въехал в толпу людей
21:52 Сегодня Телеграф
Фото: facebook.com elperiodicodearagon
Новости мира: Семь человек пострадали в Барселоне из-за наезда грузовика, у которого отказали тормоза.
Семь человек получили травмы в Барселоне после того, как грузовик, у которого отказали тормоза, наехал на пешеходов, сообщает в четверг газета "Вангуардия" со ссылкой на городской совет Барселоны.
В результате пострадали пять пешеходов, в том числе девочка 11 лет и мальчик 13 лет, а также мотоциклист и сам водитель грузовика. Пятерых пострадавших доставили в больницы, а еще два человека получили необходимую помощь на месте.
Полиция заявила, что по предварительным данным, речь идет о "техническом сбое в тормозной системе".
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