Макрон призвал Путина к урегулированию ситуации в Сирии
Новости мира: Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина к диалогу ради мира в Сирии.
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за активизацию переговоров с РФ по мирному урегулированию ситуации в Сирии.
Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает AFP.
"Президент республики заявил, что хочет, чтобы диалог между Францией и Россией продолжался, чтобы обеспечить мир и стабильность в Сирии", - пишет агентство.
Макрон также сказал российскому лидеру, что его приоритетом в Сирии является "борьба с терроризмом", облегчение страданий мирных жителей и "скорейшее начало переговоров по всеобъемлющему политическому процессу".
Накануне президент Франции заявил, что есть доказательства применения в Сирии химического оружия режимом Башара Асада.