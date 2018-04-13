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Макрон призвал Путина к урегулированию ситуации в Сирии

Эммануэль Макрон и Владимир Путин
18:49 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина к диалогу ради мира в Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за активизацию переговоров с РФ по мирному урегулированию ситуации в Сирии.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает AFP.

"Президент республики заявил, что хочет, чтобы диалог между Францией и Россией продолжался, чтобы обеспечить мир и стабильность в Сирии", - пишет агентство.

Макрон также сказал российскому лидеру, что его приоритетом в Сирии является "борьба с терроризмом", облегчение страданий мирных жителей и "скорейшее начало переговоров по всеобъемлющему политическому процессу".

Накануне президент Франции заявил, что есть доказательства применения в Сирии химического оружия режимом Башара Асада.

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Новости мира, Владимир Путин, Россия, Сирия, Стабильность в Сирии, Франция, Эммануэль Макрон.
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