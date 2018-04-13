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Организатор "титушек" находится во Франции под экстрадиционным арестом

Интерпол
23:56 Пт, 13 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Полиция подтверждает задержание во Франции подозреваемого в организации "титушек" во время Евромайдана.

Французские правоохранители подтвердили задержание по линии Интерпола гражданина с документами на имя Армена Саргасяна, объявленного в международный розыск по линии Интерпола органами прокуратуры в начале мая 2014 года, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Разыскиваемому инкриминируют организацию действий т.н."титушек" - молодчиков, причастных к избиению участников Евромайдана…. в ноябре 2013-го - феврале 2014-го годов… Сейчас мужчина, задержанный французскими правоохранителями, находится во Франции под экстрадиционным арестом. Ведется углубленная проверка всех обстоятельств по этому факту и проводятся меры по подтверждению его личности", - говорится в сообщении.

По данным полиции, А.Саргасяна разыскивают по подозрению в совершении покушения на преднамеренное убийство двух или более лиц (ч.15, п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины), по хулиганским мотивам (п.7 ч.2 ст.115 УК), по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст.115 УК). Кроме того, идет речь о совершении преступления по ч.2 ст.194 УК - преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыву или другим общеопасным способом.

Как сообщалось, ранее о задержании во Франции организатора "титушек" сообщил народный депутат Украины фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко, при этом назвав фамилию задержанного как Саркисян. По его словам, тот всходил в структуру организованной преступной группы, состоявшей из бандитов и правоохранителей, "объединившихся для расстрелов Майдана".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД получило официальное подтверждение задержания А.Саркисяна во Франции. Ранее, в 2015 году, А.Аваков уже заявлял, что А.Саркисян является координатором организаторов "титушек" и на тот момент уже находился в розыске по линии Интерпола , а недавно арестованный по этому делу Юрий Крысин был его "подшефным".

По данным СМИ, А.Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени Генпрокуратура должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

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Новости мира, "Титушки", Армен Саргасян, Евромайдан, Интерпол, Франция.
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