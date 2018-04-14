Поиски исчезнувшего в Альпах немецкого миллиардера прекращены

Поиски главы немецкого холдинга Tengelmann Group Карла-Эривана Хауба, пропавшего неделю назад во время подъема на пик Кляйн-Маттерхорн в Альпах, прекращены.

Об этом говорится в заявлении, распространенном торговой группой в пятницу, 13 апреля, от имени членов семьи 58-летнего немецкого миллиардера, сообщает DW.

"После семи дней работы спасателей в экстремальных климатических условиях в зоне ледникового покрова надежды на чудесное спасение больше нет", - говорится в сообщении.

Хауб, один из самых богатых людей в Германии, 7 апреля отправился кататься на горных лыжах в районе Малого Маттерхорна - горного пика в Пеннинских Альпах. Мобильный телефон Хауба перестал посылать сигнал вечером того же дня. Семья миллиардера выразила готовность выделить большую сумму на его поиски. Теперь вознаграждение отозвано.

Отмечается, что пропавший был опытным лыжником и альпинистом и имел при себе специальное устройство, которое позволяет отыскать лыжника, если тот попал под лавину. Карл-Эриван Хауб намеревался участвовать в соревнованиях для опытных лыжников "Ледовый патруль" (Patrouille des Glaciers), организованных швейцарской армией.