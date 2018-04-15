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Штайнмайер: На Путине и Трампе большая ответственность

Франк-Вальтер Штайнмайер
08:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: По мнению президента ФРГ именно США и Россия должны начать искать пути к мирному решению Сирийской проблемы.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обеспокоен резкой эскалацией напряженности между Россией и США. Об этом он сообщил изданию Bild am Sonntag.

"Большие силы несут большую, чем другие, ответственность. Тут должен последовать первый шаг, Путин и Трамп обязаны это миру. Если Вашингтон и Москва не найдут путь друг к другу по сирийскому вопросу, то шансы на улучшение ситуации в Сирии будут равны нулю!", - заявил Ф.-В. Штайнмайер. Он отметил, что все, что происходит в Сирии сегодня, в конечном итоге не решится без участия соседей по региону, но "ничто не начинается без США и России".

За семь лет, которые длится война в Сирии, впервые на этой земле возникла серьезная угроза прямого противостояния американских и российских систем вооружения, отметил немецкий президент. "Мы пребываем сегодня на следующей стадии эскалации российско-американских отношений", - сказал Ф.-В. Штайнмайер, которого беспокоит "галопирующее отчуждение" России от Запада. В настоящий момент, полагает он, у обеих сторон не осталось практически никакого базиса для взаимного доверия.

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Новости мира, Германия, Россия, Сирия, США, Франк Вальтер Штайнмайер.
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