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Папа Римский прокомментировал ракетный удар по Сирии

Папа Римский Франциск
18:00 Сегодня Телеграф

Новости мира: Понтифик призвал мировых лидеров к конструктивным действиям.

Папа Римский Франциск глубоко обеспокоен событиями в Сирии и призывает стороны конфликта к миру.

Об этом он заявил 15 апреля, сообщает 112 со ссылкой на Vatican News.

"Я глубоко обеспокоен нынешней обстановкой в мире, в которой, несмотря на имеющиеся инструменты, по-прежнему сложно прийти к общим действиям в пользу мира в Сирии и других регионах", – сказал он.

"Пока я продолжаю молиться о мире и предлагаю всем людям добровольно сделать то же самое, я вновь призываю всех, кто несет политическую ответственность, обеспечить справедливость и мир", – заявил он.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, связанным с химическим оружием. Страны прибегли к военному вмешательству, поскольку возлагают на сирийское правительство, РФ и Иран ответственность за предполагаемую химическую атаку, совершенную в городе Дума.

Позже в тот же день Совет Безопасности ООН во время экстренного заседания отказался поддержать представленный Россией проект резолюции, в котором признается "агрессией" удар по Сирии.

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Новости мира, Папа Римский, Ракетный удар по Сирии, Сирия, Франциск.
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