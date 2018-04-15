В Германии столкнулись два самолета, есть погибшие

В результате столкновения двух малых самолетов в Германии погибли два человека.

Об этом сообщает Spiegel.

«На северо-востоке Баден-Вюртемберга столкнулись два малых самолета. При инциденте недалеко от Швебиш Халль погибли по меньшей мере два человека», - говорится в сообщении со ссылкой на полицию.

Она уточняет причины произошедшего.

Машины столкнулись при посадке в районе 16 часов по местному времени.