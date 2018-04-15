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В Германии столкнулись два самолета, есть погибшие
Новости мира: Погибли как минимум два человека, но жертв может быть и больше.
В результате столкновения двух малых самолетов в Германии погибли два человека.
Об этом сообщает Spiegel.
«На северо-востоке Баден-Вюртемберга столкнулись два малых самолета. При инциденте недалеко от Швебиш Халль погибли по меньшей мере два человека», - говорится в сообщении со ссылкой на полицию.
Она уточняет причины произошедшего.
Машины столкнулись при посадке в районе 16 часов по местному времени.
Telegraf.com.ua