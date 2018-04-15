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В Германии столкнулись два самолета, есть погибшие

В Германии столкнулись два самолета, есть погибшие
23:28 Вс, 15 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Погибли как минимум два человека, но жертв может быть и больше.

В результате столкновения двух малых самолетов в Германии погибли два человека.

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Об этом сообщает Spiegel.

«На северо-востоке Баден-Вюртемберга столкнулись два малых самолета. При инциденте недалеко от Швебиш Халль погибли по меньшей мере два человека», - говорится в сообщении со ссылкой на полицию.

Она уточняет причины произошедшего.

Машины столкнулись при посадке в районе 16 часов по местному времени.

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Новости мира, Авиакрушение, Германия, Новости Германии, Самолет, ФРГ.
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