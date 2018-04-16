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Жители Словакии требуют отставки правительства

Протесты в Словакии
08:30 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua

Новости мира: В Словакии требуют отставки главы полиции и новых выборов из-за расследования убийства журналиста.

Десятки тысяч словаков требуют отставки начальника национальной полиции из-за опасений, что его политические связи препятствуют справедливому расследованию убийства журналиста Яна Куцяка, освещавшего коррупцию.

Об этом сообщает AFP.

В столице страны Братиславе около 30 000 протестующих призывали к тому, чтобы глава полиции Тибор Гаспар ушел в отставку.

Глава МВД Томаш Друцкер в ближайшее время примет решение по поводу главы полиции

Протестующие также держали плакаты, призывающие к досрочным выборам и с надписями "Достаточно Smer!", имея в виду руководящую в стране партию.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Куцяк расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".

В течение последних недель в Словакии состоялись одни из крупнейших за последние годы протесты, после которых в отставку ушел премьер Роберт Фицо.

Но отставка Фицо не разрешила кризис. Протестующие продолжили выходить на улицы, требуя более ощутимых изменений в стране. Участники протестов утверждают, что расследование убийства журналиста идет неправильно.

Следующие выборы в стране запланированы на 2020 год.

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Новости мира, МВД Словакии, Полиция Словакии, Протесты в Словакии, Словакия, Томаш Друцкер, Убийство журналиста, Ян Куцяк.
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