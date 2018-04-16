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Польша не нуждается в обломках Ту-154М для расследования Смоленской катастрофы

Смоленская катастрофа
08:50 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Лидер правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский говорит, что причины Смоленской катастрофы можно выяснить и без обломков.

Россия сейчас не отдаст Польше обломки правительственного самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском, но и без них Варшава сможет разобраться в причинах катастрофы и обнародует полный отчет через год-два.

Об этом во время визита в населенный пункт Тшцянка Великопольского воеводства (запад РП) заявил лидер правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, сообщает корреспондент.

"В данный момент Россия находится в такой фазе, что несомненно, не отдадут нам обломки Ту-154М. Но мы справились с этим",- заявил Качиньский.

Он отметил, что в одном из престижных американских университетов отсканирована копия самолета, разбившегося под Смоленском, и будут проведены симуляции того, что произошло 10 апреля 2010 года.

Лидер PiS напомнил, что несколько дней назад в Варшаве был представлен технический отчет о причинах катастрофы, который, однако, не является окончательной версией.

"На девятую или десятую годовщину будем иметь полный ответ на то, что произошло",- подчеркнул лидер PiS.

Он добавил, что россияне не считаются ни с чем: "они могут сбить пассажирский самолет и считают, что все о'кей".

По его словам, Россия не решилась бы на это, если бы она сильно боялась поляков.

"Пока у нас еще нет таких сил, но все еще впереди",- констатировал Качиньский.

В представленном несколько дней назад техническом отчете отмечается, что польский правительственный Ту-154М разбился под Смоленском в результате нескольких взрывов на борту самолета. Правительственная подкомиссия представила свою версию, как развивались события в последние секунды полета, но не дала ответа на вопрос: как и кто мог привести в действие взрывчатку.

Последние соцопросы в Польше, проведенных в марте центром Kantar Millward Brown, показывают,что большинство поляков (59%) не верят в теракт на борту правительственного самолета; склоняется к этой версии 26% граждан страны.

Как известно, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился правительственный Ту-154М, которым представители польской политической и военной элиты включая президентскую чету Леха и Марию Качиньских, направлялись на почтение 70-й годовщины Катынской трагедии. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

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Новости мира, Падение самолета, Польша, Расследование смоленской катастрофы, Россия, Смоленская катастрофа, Ту-154М.
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