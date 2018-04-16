В Британии автомобиль врезался в толпу, есть пострадавшие
Новости мира: В Великобритании в Манчестере 80-летний мужчина врезался в толпу, в результате чего пострадали шесть человек.
В британском Манчестере автомобиль въехал в толпу, шесть человек получили ранения.
Об этом сообщает "Manchester Evening News".
"На нескольких людей, возраст которых пока не сообщается, был совершен наезд автомобилем. Пресс-секретарь местной службы скорой помощи описал четырех человек "ранеными, но на ногах". Двое других получили повреждение нижних конечностей, их состояние не раскрывается", - говорится в сообщении.
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В то же время в полиции заявили, что инцидент не связан с терроризмом. "80-летний мужчина был задержан по подозрению в нанесении тяжелых травм из-за опасной езды", - пишет Manchester Evening Standard.
На месте аварии находилось пять машин скорой помощи и медицинский вертолет. Идет расследование.