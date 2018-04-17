Мэй и Макрон столкнулись с критикой от парламентов их стран за удары по Сирии

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и президента Франции Эммануэля Макрона критикуют депутаты парламентов их стран за проведение совместных с США воздушных ударов по Сирии в минувшую субботу.

Об этом сообщает AFP.

«Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник столкнулись с гневом законодателей за проведение воздушных ударов с Соединенными Штатами в Сирии», - говорится в сообщении.

Мэй согласилась, что депутаты были правы, заявляя, что она должна объяснить решения, принятые без предварительного одобрения парламентом.

«Но это моя обязанность как премьер-министра принимать такие решения», - подчеркнула она.

С подобной критикой столкнулся и президент Франции Эммануэль Макрон.

В телевизионном обращении в воскресенье он встал на защиту принятого им решения и напомнил о своих конституционных полномочиях.

«Этот мандат демократически предоставляется президенту людьми на президентских выборах», - напомнил Макрон, который стал самым молодым президентом Франции, избранным в мае прошлого года.

Как известно, в ночь на 14 апреля Великобритания, США и Франция нанесли высокоточные ракетные удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Главными целями коалиции стали научно-исследовательский центр в Дамаске, который связывают с производством химического оружия, а также два склада химического оружия в провинции Хомс.