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СМИ: Депутаты Европарламента призвали бойкотировать ЧМ-2018

СМИ: Депутаты Европарламента призвали бойкотировать ЧМ-2018
02:51 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Депутаты Европарламента подписали письмо, адресованное всем правительствам стран Европейского союза.

46 членов Европейского парламента призывают к дипломатическому бойкоту чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Депутаты подписали письмо, адресованное всем правительствам стран Европейского союза, рассказал журналист.

"Нападение в Солсбери было последним разделом издевательств Владимира Путина с наших европейских ценностей: безразборчивые бомбардировки школ, госпиталей и гражданских районов в Сирии; насильственное военное вторжение в Украину; систематический "хакинг"; дезинформационные кампании; вмешательство в выборы; попытки дестабилизировать наши общества, а также ослабить и разделить ЕС", – говорится в письме, которое обнародовал Йозвяк.

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Все по теме:

Новости мира, Европарламент, ЕС, Россия, Солсбери, ЧМ-2018.
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