СМИ: Депутаты Европарламента призвали бойкотировать ЧМ-2018

46 членов Европейского парламента призывают к дипломатическому бойкоту чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Депутаты подписали письмо, адресованное всем правительствам стран Европейского союза, рассказал журналист.

"Нападение в Солсбери было последним разделом издевательств Владимира Путина с наших европейских ценностей: безразборчивые бомбардировки школ, госпиталей и гражданских районов в Сирии; насильственное военное вторжение в Украину; систематический "хакинг"; дезинформационные кампании; вмешательство в выборы; попытки дестабилизировать наши общества, а также ослабить и разделить ЕС", – говорится в письме, которое обнародовал Йозвяк.