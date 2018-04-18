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Трюдо встретился с Елизаветой II
Новости мира: Подробности встречи канадского премьера с британской королевой пока не разглашаются.
В Лондоне состоялась встреча премьер-министра Канады Джастина Трюдо и королевы Елизаветы.
Как указано в Twitter канадского премьера, королева принимала Д. Трюдо в Букингемском дворце. Сколько длилась аудиенция и о чем говорил Д. Трюдо с королевой пока не сообщается.
В сообщении также отмечается, что премьер Канады имел еще одну встречу на высоком уровне, а именно - с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Подробности также не сообщаются.
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