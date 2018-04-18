Трюдо встретился с Елизаветой II

В Лондоне состоялась встреча премьер-министра Канады Джастина Трюдо и королевы Елизаветы.

Как указано в Twitter канадского премьера, королева принимала Д. Трюдо в Букингемском дворце. Сколько длилась аудиенция и о чем говорил Д. Трюдо с королевой пока не сообщается.

В сообщении также отмечается, что премьер Канады имел еще одну встречу на высоком уровне, а именно - с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Подробности также не сообщаются.