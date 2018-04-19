Правительство Германии готово принять 10 тысяч беженцев

В рамках программы Еврокомиссии по переселению беженцев, которые нуждаются в особой защите, Германия примет 10 тысяч человек. О таких планах журналистам рассказал еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

"Немецкое правительство вновь тут как тут, когда речь идет о международной солидарности", - похвалил еврочиновник Берлин, где его ожидают в четверг.

По словам Аврамопулоса, на этой неделе правительство ФРГ подтвердило обязательство принять более 10 тысяч беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в рамках Программы переселения в ЕС.

"Поскольку уже есть обязательство других государств-членов принять 40 тысяч беженцев, цель Программы переселения уже достигнута и даже превышена", - высказал оптимизм Аврамопулос.

Программа была запущена Еврокомиссией прошлым летом для обеспечения особо уязвимых беженцев прямым и безопасным маршрутом в Европу. Ожидается, что к осени 2019 года по меньшей мере 50 тысяч беженцев, в основном из Северной Африки, будут размещены в ЕС. ЕС намерена поддержать принимающие страны, выделив на это полмиллиарда евро.

Он также заявил о необходимости как можно скорее вернуться к нормальной работе шенгенской системы и отменить контроль на границах.

Германия лишь недавно объявила, что продлит пограничные проверки на границе с Австрией и после мая. В Берлине Аврамопулос будет встречаться с главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером.