Эвакуация людей и транспортный коллапс: в Берлине обезвреживают бомбу

Обезвреживание бомбы в пятницу грозит транспортным коллапсом центру Берлина.

Операция назначена на пятницу, информирует столичная полиция в своем Twitter.

(1/2) Bei Bauarbeiten an der Heidestraße in #Mitte wurde eine 500kg-#Weltkriegsbombe entdeckt. Ihr Zustand ist sicher; es besteht keine unmittelbare Gefahr. Die Fliegerbombe wird voraussichtlich am Freitag, den 20.4. entschärft.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 18 апреля 2018 г.

(2/2) Im Umkreis von 800m müssen zu Ihrer Sicherheit ab 9 Uhr alle Gebäude geräumt werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Behörden! Wir werden Sie am Freitag auf unserem Einsatzkanal @PolizeiBerlin_E mit Informationen zu den Maßnahmen versorgen. pic.twitter.com/pBvI5fgBYN — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 18 апреля 2018 г.

"При строительных работах на Хайдерштрассе в районе Митте была обнаружена 500-килограммовая бомба. Она находится в безопасном состоянии и прямой угрозы не представляет. Авиационная бомба будет обезврежена предположительно в пятницу", - сообщили полицейские.

Они также проинформировали, что будут эвакуированы здания, в том числе некоторые корпуса больницы Шарите и клиники бундесвера и ряд других лечебных заведений, в радиусе 800 м от местонахождения снаряда, эвакуация начнется в 9 часов утра.

Учитывая то, что британская бомба времен Второй мировой войны находится в непосредственной близости от центрального вокзала Берлина, ожидается едва ли не транспортный коллапс. На время проведения операции будет остановлено движение многих видов транспорта, включая поезда ближнего и дальнего следования, метро, автобусы, в том числе автобусы, идущие в аэропорт Тегель. В самом аэропорту будут приостановлены взлеты и посадки непосредственно на время, когда будет длиться операция.

Как ранее сообщалось, предполагают, что в берлинской земле находятся еще несколько сотен снарядов, оставшихся с войны. Всего за время Второй мировой войны на город упали более чем 10 тыс бомб. Обезвреживание их происходят регулярно.