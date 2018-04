Эвакуация людей и транспортный коллапс: в Берлине обезвреживают бомбу

Обезвреживание бомбы в пятницу грозит транспортным коллапсом центру Берлина.

Операция назначена на пятницу, информирует столичная полиция в своем Twitter.

(1/2) Bei Bauarbeiten an der Heidestraße in #Mitte wurde eine 500kg-#Weltkriegsbombe entdeckt. Ihr Zustand ist sicher; es besteht keine unmittelbare Gefahr. Die Fliegerbombe wird voraussichtlich am Freitag, den 20.4. entschärft.

^tsm

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 18 апреля 2018 г.