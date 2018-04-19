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Эвакуация людей и транспортный коллапс: в Берлине обезвреживают бомбу

Вокзал
10:11 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Бомбу времен Второй мировой войны, уничтожение которой приведет к серьезным нарушениям работы транспорта.

Обезвреживание бомбы в пятницу грозит транспортным коллапсом центру Берлина.

Операция назначена на пятницу, информирует столичная полиция в своем Twitter.

"При строительных работах на Хайдерштрассе в районе Митте была обнаружена 500-килограммовая бомба. Она находится в безопасном состоянии и прямой угрозы не представляет. Авиационная бомба будет обезврежена предположительно в пятницу", - сообщили полицейские.

Они также проинформировали, что будут эвакуированы здания, в том числе некоторые корпуса больницы Шарите и клиники бундесвера и ряд других лечебных заведений, в радиусе 800 м от местонахождения снаряда, эвакуация начнется в 9 часов утра.

Учитывая то, что британская бомба времен Второй мировой войны находится в непосредственной близости от центрального вокзала Берлина, ожидается едва ли не транспортный коллапс. На время проведения операции будет остановлено движение многих видов транспорта, включая поезда ближнего и дальнего следования, метро, автобусы, в том числе автобусы, идущие в аэропорт Тегель. В самом аэропорту будут приостановлены взлеты и посадки непосредственно на время, когда будет длиться операция.

Как ранее сообщалось, предполагают, что в берлинской земле находятся еще несколько сотен снарядов, оставшихся с войны. Всего за время Второй мировой войны на город упали более чем 10 тыс бомб. Обезвреживание их происходят регулярно.

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Новости мира, Берлин, Бомба, Вторая мировая война, Германия.
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