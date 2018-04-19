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Беспорядки во французской Тулузе продолжаются

Полиция Франции
12:37 Сегодня Телеграф

Новости мира: Во французском городе Тулуза продолжаются беспорядки, который начались с воскресенья, за прошлую ночь сожжены 11 автомобилей и контейнеры с мусором.

В ночь на четверг вновь произошли беспорядки во французском городе Тулуза. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

Из-за беспорядков, которые происходят в городе с воскресенья, власти ввели в Тулузе комендантский час.

В ночь на четверг беспорядки были менее масштабными, однако все равно были сожжены 11 автомобилей и контейнеры с мусором.

Правоохранители задержали только двух человек в сравнении с 18 задержанными в ночь на вторник. Накануне суд арестовал на шесть месяцев одного из участников беспорядков, который 16 апреля бросил камень в полицейское авто.

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Беспорядки в Тулузе происходят с вечера воскресенья. Их причиной стало самоубийство задержанного в тюрьме коммуны Сэс под Тулузой. Участники протестов не верят в то, что это было самоубийство.

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Новости мира, Беспорядки в Тулузе, Беспорядки во Франции, Поджег авто.
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