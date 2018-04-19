В аэропорту Белфаста произошла авиакатастрофа

Возле международного аэропорта Белфаст в Северной Ирландии произошла авария небольшого самолета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Sky News.

"Серьезный инцидент произошел в 12:49", - говорится в сообщении службы скорой помощи Северной Ирландии.

Известно, что самолет загорелся в 5 километрах от главного аэродрома. Более того, он не должен был прибыть в Белфаст. Считается, что летательный аппарат мог вылететь с аэродрома Ньютонардс. Детали инцидента уточняются. Сейчас аэропорт работает без проблем.