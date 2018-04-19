https://telegraf.com.ua/files/2018/04/11903784_945102148864360_8818701944629816417_n-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4018738-v-aeroportu-belfasta-proizoshla-aviakatastrofa.html
В аэропорту Белфаста произошла авиакатастрофа
Новости мира: В результате аварии самолета, который загорелся неподалеку от аэропорта Белфаста, погибли 2 человека.
Возле международного аэропорта Белфаст в Северной Ирландии произошла авария небольшого самолета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Sky News.
"Серьезный инцидент произошел в 12:49", - говорится в сообщении службы скорой помощи Северной Ирландии.
Известно, что самолет загорелся в 5 километрах от главного аэродрома. Более того, он не должен был прибыть в Белфаст. Считается, что летательный аппарат мог вылететь с аэродрома Ньютонардс. Детали инцидента уточняются. Сейчас аэропорт работает без проблем.
Telegraf.com.ua