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В аэропорту Белфаста произошла авиакатастрофа

Аэропорт Белфаста
20:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В результате аварии самолета, который загорелся неподалеку от аэропорта Белфаста, погибли 2 человека.

Возле международного аэропорта Белфаст в Северной Ирландии произошла авария небольшого самолета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Sky News.

"Серьезный инцидент произошел в 12:49", - говорится в сообщении службы скорой помощи Северной Ирландии.

Известно, что самолет загорелся в 5 километрах от главного аэродрома. Более того, он не должен был прибыть в Белфаст. Считается, что летательный аппарат мог вылететь с аэродрома Ньютонардс. Детали инцидента уточняются. Сейчас аэропорт работает без проблем.

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Новости мира, Авиакатастрофа, Белфаст, Жертвы, Ирландия, Самолет.
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