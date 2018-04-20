Химатака в Сирии: Париж обвиняет Москву в манипуляциях

Нет сомнения в применении химического оружия в сирийской Думе. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Лэ Дриан в эфире BFMTV.

"Да, это химическая атака, это было известно благодаря распространению свидетельств, фотографий, видеороликов, отчетов медицинских организаций. Они были подтверждены нашими специализированными службами, там не может быть манипуляции с учетом количества свидетельств и выводов, сделанных медицинскими неправительственными организациями, которые в течение нескольких лет работали в Сирии", - сказал министр.

По поводу российских заявлений о "постановке" атаки, то глава МИД Франции ответил, что Россия "постоянно манипулирует": "сначала они сказали, что не было нападения, потом они сказали, что это люди из Думы сделали постановку".

Министр также отметил, что инспекторы Организации по запрету химического оружия, которые намеревались проверить использование химического оружия, "все еще находятся в гостинице в Дамаске, потому что им запрещен доступ к местам, о которых идет речь". По словам Лэ Дриана, "это не удивляет", поскольку "эксперты не получили разрешения ни от сирийского режима, ни от России".

Как сообщалось, 7 апреля в сирийском городе Дума по меньшей мере 70 человек погибло в результате вероятной химической атаки, которую осуществил режим Башара Асада.

14 апреля США Великобритания и Франция нанесли авиаудары по химическим объектам в Сирии в ответ на химатаку в Думе.