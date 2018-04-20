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Химатака в Сирии: Париж обвиняет Москву в манипуляциях

Дума
14:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Лэ Дриан заявил о манипуляции со стороны России вокруг ситуации о применении химического оружия в Думе.

Нет сомнения в применении химического оружия в сирийской Думе. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Лэ Дриан в эфире BFMTV.

"Да, это химическая атака, это было известно благодаря распространению свидетельств, фотографий, видеороликов, отчетов медицинских организаций. Они были подтверждены нашими специализированными службами, там не может быть манипуляции с учетом количества свидетельств и выводов, сделанных медицинскими неправительственными организациями, которые в течение нескольких лет работали в Сирии", - сказал министр.

По поводу российских заявлений о "постановке" атаки, то глава МИД Франции ответил, что Россия "постоянно манипулирует": "сначала они сказали, что не было нападения, потом они сказали, что это люди из Думы сделали постановку".

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Министр также отметил, что инспекторы Организации по запрету химического оружия, которые намеревались проверить использование химического оружия, "все еще находятся в гостинице в Дамаске, потому что им запрещен доступ к местам, о которых идет речь". По словам Лэ Дриана, "это не удивляет", поскольку "эксперты не получили разрешения ни от сирийского режима, ни от России".

Как сообщалось, 7 апреля в сирийском городе Дума по меньшей мере 70 человек погибло в результате вероятной химической атаки, которую осуществил режим Башара Асада.

14 апреля США Великобритания и Франция нанесли авиаудары по химическим объектам в Сирии в ответ на химатаку в Думе.

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Новости мира, Жан-Ив Ле Дриан, Манипуляция, МИД Франции, Обвинение, Применение химического оружия в Думе, РФ.
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