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"Антироссийскую группу" создали в парламенте Британии
Новости мира: Специальная группа из лидеров парламентских комитетов будет заниматься противодействием вмешательству РФ в выборы.
В парламенте Британии создали специальную группу, которая сосредоточится на российском вмешательстве в выборы и дезинформации. Об этом сообщает АР.
"Британские законодатели в пятницу создали специальную группу, которая сосредоточится на российском вмешательстве в проведение выборов и дезинформации", - говорится в сообщении. Новая координационная группа объединяет лидеров нескольких влиятельных комитетов парламента страны, в том числе тех, которые контролируют иностранные дела и оборону.
"Поскольку опасения относительно российского отрицательного воздействия возрастают, очень важно, чтобы мы поняли степень активности Путина", - сказал глава группы Том Тагендхет.
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