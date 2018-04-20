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"Антироссийскую группу" создали в парламенте Британии

Британский парламент
20:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Специальная группа из лидеров парламентских комитетов будет заниматься противодействием вмешательству РФ в выборы.

В парламенте Британии создали специальную группу, которая сосредоточится на российском вмешательстве в выборы и дезинформации. Об этом сообщает АР.

"Британские законодатели в пятницу создали специальную группу, которая сосредоточится на российском вмешательстве в проведение выборов и дезинформации", - говорится в сообщении. Новая координационная группа объединяет лидеров нескольких влиятельных комитетов парламента страны, в том числе тех, которые контролируют иностранные дела и оборону.

"Поскольку опасения относительно российского отрицательного воздействия возрастают, очень важно, чтобы мы поняли степень активности Путина", - сказал глава группы Том Тагендхет.

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Новости мира, Британия, Вмешательство, Выборы, Группа, Парламент, Россия.
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