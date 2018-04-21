Визит Трампа в Британию ожидается в июле

После нескольких попыток организовать первый визит нынешнего президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство, который каждый раз переносился на неопределенный срок, британские СМИ сообщили о новых запланированных датах визита в середине июля. Об этом говорится в публикации в пятницу британского издания Dаily Mail со ссылкой на источники в правительстве страны.

"Ожидается, что президент посетит саммит НАТО в Брюсселе 11-12 июля, после чего отправится в Великобританию", - отмечает издание.

Как уточняется, программа визита будет охватывать несколько дней пребывания американского президента в Британии. При этом предусматриваются отдельные встречи Дональда Трампа с королевой Елизаветой ІІ, премьер-министром Терезой Мэй, а также другие мероприятия и встречи. Впервые заявление о возможном визите Дональда Трампа в Великобританию прозвучало сразу после его инаугурации в январе прошлого года. Затем, поездка несколько раз переносилась на неопределенный срок, в том числе, из-за сформированного у британцев негативного отношения к Д. Трампу.

В частности, в прошлом году новоизбранный глава Белого дома разместил на своей официальной странице в Твиттере сообщение ультраправой организации "Британия прежде всего" (созвучной со слоганом кампании Д. Трампа "Америка прежде всего"), которая распространяла антимусульманскую пропаганду. Кроме того, Дональд Трамп пытался критиковать мэра Лондона Садика Хана, который реагировал на террористическую угрозу для столицы после нападений террористов. Появление информации о конкретных датах визита президента США в Великобритании свидетельствует о том, что отношения между Даунинг-стрит и Белым домом улучшились, отмечает британское издание.