В Германии температура воздуха в апреле побила 200-летний рекорд
Новости мира: В Германии в некоторых городах страны температура воздуха в апреле достигла 30 градусов тепла, эти дни стали самыми жаркими за последние 200 лет.
В Германии дни середины апреля стали самыми жаркими за последние 200 лет. Об этом свидетельствуют сводки метеорологов.
В целом в ряде городов страны температура воздуха приблизилась к отметке 30 градусов по шкале Цельсия.
"Апрельское лето 2018 года, безусловно, является рекордным... В некоторых случаях были установлены температурные рекорды за более чем 50 лет", - говорится в пояснении метеорологов.
Эксперт в области температурных измерений заявляет о том, что подобная высокая температура в апреле последний раз наблюдалась в 1800 году.
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В Берлине в пятницу столбики термометров достигали 28 градусов, а в некоторых районах и выше.
Однако, чрезвычайно высокая температура, которая сохраняется в немецких регионах на этой неделе, опустится до "нормальной" уже в ближайшие дни. В частности, к середине следующей недели в Берлине обещают максимум 15 градусов. А на западе и юге страны дожди с ураганным ветром.