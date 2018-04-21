В Германии температура воздуха в апреле побила 200-летний рекорд

В Германии дни середины апреля стали самыми жаркими за последние 200 лет. Об этом свидетельствуют сводки метеорологов.

В целом в ряде городов страны температура воздуха приблизилась к отметке 30 градусов по шкале Цельсия.

"Апрельское лето 2018 года, безусловно, является рекордным... В некоторых случаях были установлены температурные рекорды за более чем 50 лет", - говорится в пояснении метеорологов.

Эксперт в области температурных измерений заявляет о том, что подобная высокая температура в апреле последний раз наблюдалась в 1800 году.

В Берлине в пятницу столбики термометров достигали 28 градусов, а в некоторых районах и выше.

Однако, чрезвычайно высокая температура, которая сохраняется в немецких регионах на этой неделе, опустится до "нормальной" уже в ближайшие дни. В частности, к середине следующей недели в Берлине обещают максимум 15 градусов. А на западе и юге страны дожди с ураганным ветром.