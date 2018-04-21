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Досрочные выборы в Турции состоятся 24 июня

Парламент Турции
10:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Законопроект о переносе и проведении досрочных выборов одобрен турецким парламентом, выборы президента и парламента пройдут 24 июня 2018 года.

Парламент Турции одобрил законопроект о проведении 24 июня досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает Anadolu.

"За законопроект проголосовали 386 депутатов", - говорится в сообщении.

В заседании парламента также приняли участие премьер-министр Бинали Йылдырым и лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели. Ранее Д. Бахчели призвал к проведению досрочных выборов. Очередные выборы в Турции должны были состояться в ноябре 2019 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране нужно провести изменения для перехода к президентской республике. Как известно, 16 апреля 2017 года в Турции состоялся референдум, на котором большинство избирателей приняли решение в пользу законопроекта из 18 статей о переходе от парламентской к президентской системе.

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Новости мира, Выборы, Законопроект, Парламент, Президент, Турция.
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