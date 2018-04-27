Британский Веднсбери полностью затопило водой

Улицы городка Веднсбери в Англии затопило из-за прорыва водопроводной трубы.

Об этом передает BBC.

Images of Thursday's flooding in Wednesbury were captured by a new @WMPolice drone on one of its first missions after being bought with cash seized from criminals. pic.twitter.com/GDa3i6H1B3 — BBC Midlands Today (@bbcmtd) 27 апреля 2018 г.

Авария произошла из-за повреждения трубы при монтаже новых электрических кабелей.

Вода, которая била фонтаном, мгновенно затопила улицы. В некоторых местах уровень воды достиг трех метров, накрыв легковые автомобили. Десять авто вода остановила прямо посреди дороги.

В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Одну женщину пришлось срочно эвакуировать из затопленного дома.