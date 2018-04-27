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Британский Веднсбери полностью затопило водой

Веднсбери
19:13 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: Британский городок Веднсбери оказался в воде из-за прорыва трубы.

Улицы городка Веднсбери в Англии затопило из-за прорыва водопроводной трубы.

Об этом передает BBC.

Авария произошла из-за повреждения трубы при монтаже новых электрических кабелей.

Вода, которая била фонтаном, мгновенно затопила улицы. В некоторых местах уровень воды достиг трех метров, накрыв легковые автомобили. Десять авто вода остановила прямо посреди дороги.

В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Одну женщину пришлось срочно эвакуировать из затопленного дома.

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Новости мира, Англия, Веднсбери, Великобритания, Потоп, Прорыв трубы.
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