Британский Веднсбери полностью затопило водой
Новости мира: Британский городок Веднсбери оказался в воде из-за прорыва трубы.
Улицы городка Веднсбери в Англии затопило из-за прорыва водопроводной трубы.
Об этом передает BBC.
Images of Thursday's flooding in Wednesbury were captured by a new @WMPolice drone on one of its first missions after being bought with cash seized from criminals. pic.twitter.com/GDa3i6H1B3
— BBC Midlands Today (@bbcmtd) 27 апреля 2018 г.
Авария произошла из-за повреждения трубы при монтаже новых электрических кабелей.
Вода, которая била фонтаном, мгновенно затопила улицы. В некоторых местах уровень воды достиг трех метров, накрыв легковые автомобили. Десять авто вода остановила прямо посреди дороги.
В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Одну женщину пришлось срочно эвакуировать из затопленного дома.