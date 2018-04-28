Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

В Баварии допущен сход с рельсов поезда: миллионные убытки

Грузовой поезд Deutsche Bahn
14:12 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Германии поезд сошел с рельсов, пострадавших нет, но убытки оцениваются в миллионы евро.

В Баварии грузовой поезд сошел с рельс, ущерб оценивается в миллионы евро.

Об инциденте на перевалочной станции Мюнхен-Рием сообщает Focus.

"В ночь на субботу в Риеме грузовой поезд сошел с рельсов. К счастью, раненых нет, но ущерб в результате аварии в Мюнхене оценивается в миллионы", - говорится в сообщении.

Серьезно повреждены несколько колей, локомотив сильно разбит, два вагона опрокинулись, порваны 80 метров электрического кабеля, испорчены сигнальные метки и шпалы; 400-метровый грузовой состав, который тянуло несколько сотен метров, прежде чем он остановился, описывает картину происшествия СМИ.

Железная дорога на этом участке остается закрытой, возможно, до понедельника. Кроме того, пришлось внести изменения в распорядок движения городской электрички маршрута S2. Пассажиров предупреждают о том, что они должны быть готовы к задержкам и более длительному времени ожидания. Также предоставлены автобусы для замещения движения.

Причина аварии пока неизвестна. Deutsche Bahn, Федеральное управление железных дорог и федеральная полиция начали расследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Deutsche Bahn, Бавария, Германия, Грузовой поезд, Железная дорога, Мюнхен, Сход с рельсов.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Венеции установлены турникеты для контроля туристских потоков В Бельгии из-за аварии остановили реактор АЭС Эрдоган пообещал победить "секуляристскую оппозицию" на выборах

Последние новости

Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании Смех до слез: парень, который уснул на работе, стал мемом
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:33 Разработчики Disney создали куртку, которая может имитировать объятия (Видео)
18:31 Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
18:27 Зидан: Бэйл и Бензема остаются в "Реале"
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0