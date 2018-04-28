В Баварии допущен сход с рельсов поезда: миллионные убытки

В Баварии грузовой поезд сошел с рельс, ущерб оценивается в миллионы евро.

Об инциденте на перевалочной станции Мюнхен-Рием сообщает Focus.

"В ночь на субботу в Риеме грузовой поезд сошел с рельсов. К счастью, раненых нет, но ущерб в результате аварии в Мюнхене оценивается в миллионы", - говорится в сообщении.

Серьезно повреждены несколько колей, локомотив сильно разбит, два вагона опрокинулись, порваны 80 метров электрического кабеля, испорчены сигнальные метки и шпалы; 400-метровый грузовой состав, который тянуло несколько сотен метров, прежде чем он остановился, описывает картину происшествия СМИ.

Железная дорога на этом участке остается закрытой, возможно, до понедельника. Кроме того, пришлось внести изменения в распорядок движения городской электрички маршрута S2. Пассажиров предупреждают о том, что они должны быть готовы к задержкам и более длительному времени ожидания. Также предоставлены автобусы для замещения движения.

Причина аварии пока неизвестна. Deutsche Bahn, Федеральное управление железных дорог и федеральная полиция начали расследование.