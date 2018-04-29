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В Молдове назначены досрочные выборы

Выборы в Молдове
15:45 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Молдове на 20 мая назначили местные выборы, в семи городах и коммунах, также в Кишиневе и в Бельцах выберут мэров, уже зарегистрирован 31 кандидат.

В Республике Молдова 20 мая пройдут местные выборы, в семи городах и коммунах, в том числе в Кишинев и в Бельцах выберут мэров. 

Отметим, что для участия в местных выборах зарегистрирован 31 кандидат. В том числе пройдут и выборы мэра Кишинева. После досрочной отставки примара (мэра - прим. ред.) Дорина Киртоакэ ЦИК принял решение о проведении местных выборов 20 мая.

На должность столичного примара претендуют Сильвия Раду, пребывающая на должности и.о. мэра Кишинева, лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе и глава фракции Партии социалистов в мунсовете Ион Чебан.

"Столичный окружной избирательный совет зарегистрировал 12 кандидатов в мэры. Бельцкий - восемь. Три кандидата будут бороться за кресло главы администрации коммуны Жора де Мижлок Оргеевского района", - уточняет publika.md.

Вместе с тем, сообщается, что молдавский ЦИК призывает участников избирательной гонки вести кампанию честно, не использовать административный ресурс и не подкупать избирателей.

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Напомним, сейчас управляет столицей Молдовы исполняющая обязанности примара Сильвия Раду, которая баллотировалась на пост президента в 2016 году.

Дорин Киртоакэ, занимавший пост примара был отстранен с должности решением суда и находился под следствием из-за скандала о платных парковках в Кишиневе.

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Новости мира, Выборы в коммунах Молдовы, Досрочные выборы в Молдове, Местные выборы в Молдове, Названа дата.
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