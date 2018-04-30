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Руководитель МВД Британии ушла в отставку

Эмбер Радд
08:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку из-за скандала с утверждением министерством планов по выдворению нелегальных мигрантов.

Министр внутренних дел Соединенного Королевства Эмбер Радд подала в отставку, сообщив о своем решении премьер-министру Терезе Мэй телефону. Глава британского правительства в воскресенье, 29 апреля, приняла отставку Радд. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на Reuters.

Руководитель МВД приняла решение об отставке на фоне скандала с утверждением министерством планов по выдворению из страны нелегальных мигрантов. СМИ обнародовали информацию о том, что МВД составляет списки с целевыми показателями депортации. В эти списки, в частности, включили представителей поколения Windrash – выходцев из Африки и стран Карибского бассейна, которые переехали в Британию 1948-1971 годах по приглашению правительства на фоне дефицита рабочей силы после Второй мировой войны.

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Радд заявляла, что ей не было известно об этих планах, но решила, что должен понести политическую ответственность за действия министерства.

"Я считаю необходимым сделать это, так как нечаянно ввела в заблуждение комитет по внутренним делам Парламента относительно целевых показателей высылки нелегальных иммигрантов. Я должна была быть в курсе ситуации, и я беру на себя полную ответственность за это", - сказано в письме главы МВД, адресованном премьер-министру.

Эмбер Радд возглавила Министерство внутренних дел Британии в июле 2016 года после назначения Терезы Мэй на пост премьер-министра. До этого она работала министром энергетики в правительстве Дэвида Кэмерона.

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Новости мира, Выдворение, Министр внутренних дел Британии, Нелегальные мигранты, Отставка, Эмбер Радд.
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