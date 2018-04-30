Руководитель МВД Британии ушла в отставку

Министр внутренних дел Соединенного Королевства Эмбер Радд подала в отставку, сообщив о своем решении премьер-министру Терезе Мэй телефону. Глава британского правительства в воскресенье, 29 апреля, приняла отставку Радд. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на Reuters.

Руководитель МВД приняла решение об отставке на фоне скандала с утверждением министерством планов по выдворению из страны нелегальных мигрантов. СМИ обнародовали информацию о том, что МВД составляет списки с целевыми показателями депортации. В эти списки, в частности, включили представителей поколения Windrash – выходцев из Африки и стран Карибского бассейна, которые переехали в Британию 1948-1971 годах по приглашению правительства на фоне дефицита рабочей силы после Второй мировой войны.

Радд заявляла, что ей не было известно об этих планах, но решила, что должен понести политическую ответственность за действия министерства.

"Я считаю необходимым сделать это, так как нечаянно ввела в заблуждение комитет по внутренним делам Парламента относительно целевых показателей высылки нелегальных иммигрантов. Я должна была быть в курсе ситуации, и я беру на себя полную ответственность за это", - сказано в письме главы МВД, адресованном премьер-министру.

Эмбер Радд возглавила Министерство внутренних дел Британии в июле 2016 года после назначения Терезы Мэй на пост премьер-министра. До этого она работала министром энергетики в правительстве Дэвида Кэмерона.