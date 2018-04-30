В Бельгии бастуют чиновники против реформ министра госслужбы

Накануне Дня труда 1 мая работники федеральных государственных служб Бельгии проводят в понедельник забастовку.

Поскольку в Бельгии в случаях, когда нерабочие дни, каковым является 1 мая, отделены одним рабочим днем от обычных уикендов, принято по решению многих предприятий и учреждений устраивать так называемые "мосты" - дополнительные выходные, то значительных последствий для повседневной жизни населения от этой акции не ощущается.

В понедельник в Бельгии закрыты почтовые отделения, не работают некоторые муниципальные административные службы, изменено расписание поездов. Однако городской общественный транспорт функционирует нормально, открыты банковские отделения, обеспечивается большинство обычных услуг для населения.

Тем не менее, профсоюзы работников государственных служб объявили, что это "первое предупреждение" правительству. За данной частичной забастовкой последуют другие акции.

Профсоюзы выступают против инициированной министром государственных служб Стевеном Вандепютом реформы, которая предусматривает ряд изменений в статусе госслужащих, включая режимы работы, отпусков, дней отсутствия по болезни и другие аспекты.

Организаторы забастовки считают действия министра "нереальными и безответственными" и обещают решительное противодействие реформе.