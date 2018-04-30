Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 30.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Новости: Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Новости: Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Новости: На Землю надвигается магнитная буря
На Землю надвигается магнитная буря
X

Трагедия в Великобритании: умер двухлетний Альфи Эванс

Родители умершего мальчика
13:25 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: 28 апреля в Ливерпуле умер двухлетний мальчик, страдавший нейро-дегенеративным заболеванием и находившийся в полукоматозном состоянии более года.

Маленький мальчик 23 месяцев от роду, который страдал нейро-дегенеративным заболеванием, которое оказалось настолько сложным, что даже прославленные эксперты-неврологи не сумели поставить точный диагноз, умер вчера. Об этом сообщает The guardian.

"Мой гладиатор опустил свой щит и получил свои крылья в 2 часа 30 минут утра. Мы убиты горем", — написал Том Эванс в Twitter.

23 апреля врачи двухлетнего мальчика, который страдал поражением мозга, отключили установку искусственного дыхания, которая поддерживала его жизнь.

По оценкам медиков, Альфи должен был умереть через несколько минут после отключения аппарата искусственного дыхания, однако ребенок прожил почти неделю.

Альфи Эванс находился в полукоматозном состоянии более года, но его родители отказывались признать, что его болезнь неизлечима.

Конфликт родителей с лечащими врачами привлек внимание широкой общественности, когда родители Альфи подали иск в суд, оспаривая решение консилиума об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения.

Руководитель МВД Британии ушла в отставку

Родители мальчика - Том Эванс и Кэти Джеймс - хотели перевезти его на лечение в Рим, где врачи поддерживаемой католической церковью клиники готовы были принять ребенка.

Врачи британской больницы, где находился Альфи, а также независимые медицинские эксперты пришли к выводу, что вылечить мальчика нельзя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Альфи Эванс, Великобритания, Лечение в Риме, Нейро-дегеративное заболевание, Отказ, Умер мальчик.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Британии неизвестный три раза въехал в толпу, есть пострадавшие Аэропорт Амстердама временно остался без света Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России

Последние новости

ЕС осуждает нарушения прав Абдуллаева, умирающего в крымской тюрьме Раскрыты характеристики смарт-телевизора Xiaomi Mi TV 4A Youth Edition Хоккей. Сборная Украины узнала соперников на следующем ЧМ в Дивизионе IB
Сегодня читают
01 Как в Баку звучал гимн в честь 15-летней украинской гимнастки (Видео)
02 Трагедия в Великобритании: умер двухлетний Альфи Эванс
03 В Польше утонули братья-близнецы из Украины
04 Все действия Ярмоленко в матче с "Вердером" (Видео)
05 Футболист показал судье желтую карточку за симуляцию (Видео)
Новости сегодня
18:26 Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретились через год после боя (Видео)
18:22 Дочь Синди Кроуфорд поделилась в Instagram снимками с отдыха
18:18 На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар
18:17 Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для отличного настроения
17:58 Бокс. Сохранение пояса IBF обошлось Головкину в € 20 тысяч
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супрун рассказала, нужно ли делать прививки во время беременности
Супрун рассказала о прививках при беременности
Новости: Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад
Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара спадет
Новости: Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов
Митинги в Москве завершились: озвучены требования
Новости: Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Добавить комментарий
0